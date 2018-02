Fabíola Molina ganha prata e Gláuber Silva bronze Mais duas medalhas para o Brasil na etapa de Belo Horizonte na Copa do Mundo de Natação: Fabíola Molina conquistou a prata nos 50m costas, com o tempo de 28s54. A vencedora foi a alemã Janine Pietsch, com 27s25. A sueca Carin Moller foi bronze, com 29s61. Gláuber Silva ganhou o bronze nos 100m costas, com 54s01. O ouro ficou com o alemão Thomas Rupprath (52s30), e a prata com o russo Arkady Vyatchanin (52s79). Joanna Maranhão, que era forte candidata a ouro nos 200m medley, chegou na quarta colocação. A alemã Nicole Hetezer venceu a prova, seguida pela russa Svetlana Karpeeva e a sul-africana Claire Archibald.