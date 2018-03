Fabíola Molina tem recorde sul-americano No Sul-Americano Absoluto de Natação, em Maldonado, a brasileira Fabíola Molina estabeleceu, neste sábado, novo recorde continental nos 50 m, costas, com 29s78. Jáder Souza ganhou os 50 m, livre (22s93), mas não obteve o índice olímpico na prova (22s51), como pretendia. A última chance para os nadadores brasileiros garantirem vagas em Atenas será o Troféu Brasil, em maio. Nos 1.500 m, livre, a vitória ficou com Luiz Lima (15min42s16). Nos 200 m, livre, feminino, o pódio teve dobradinha brasileira, com Monique Ferreira em primeiro (2min03s17) e Mariana Brochado em segundo (2min04s03). Nos 100 metros borboleta o destaque foi o brasileiro Kaio Marcio, medalha de ouro com o tempo de 54s02. Os venezuelanos Luis Rojas e Albert Subirats ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.