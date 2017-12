Fabrício é eliminado no salto em altura O atleta Fabrício Romero foi eliminado da disputa do salto em altura, neste sábado, em Paris, no 9º Campeonato Mundial de Atletismo. O brasileiro terminou em 11º lugar sua eliminatória, com 2,20 metros. No geral, ele foi o 21º colocado. Os 12 melhores colocados disputam as medalhas na segunda-feira.