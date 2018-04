"Fair play" para desempate no futebol A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) decidiu introduzir no torneio de futebol dos Jogos de Atenas o ?fair play? (jogo limpo) como um critério de desempate no caso de duas ou mais equipes terminarem empatadas na fase inicial. De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira pela FIFA, diante de um empate por pontos de duas ou mais equipes, no encerramento da primeira rodada, os critérios decisivos serão, como é habitual, a diferença de gols, os gols a favor e o resultado da partida entre os dois times igualados. Mas, no caso de persistir a igualdade, será a quantidade de cartões amarelos e vermelhos de cada equipe que definirá o campeão do grupo, que passa para a próxima fase, e quem será eliminado. Se ainda assim houver empate, será feito um sorteio para a definição. Este sistema de desempate valerá tanto para o torneio masculino quanto para o feminino.