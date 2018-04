Falar sobre o meia irrita Felipão

"Não é questão de querer, é questão de sabermos o que podemos ter no clube", falou. "Se tenho um goleiro com 38 anos, um meia com 34, daqui a pouco vou eu, com 62, jogar também", contou, explicando que não queria vários veteranos na equipe. "Se tenho Valdivia e Lincoln, vou acumular cinco em uma posição e zero em outra?", continuou o treinador. "E não existe no futebol amizade pra empregar alguém, pelo menos não comigo."

Amanhã, o time terá em campo só um jogador acima dos 30 anos: Marcos Assunção, com 34. O goleiro Marcos está machucado.