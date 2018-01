Falavigna busca mais uma medalha no Tae kwon do A lutadora brasileira Natália Falavigna, campeã mundial de Tae kwon do na categoria até 72kg, pode conquistar mais uma medalha neste sábado, no Aberto da Bélgica - só neste ano, ela já ganhou a prata no Aberto dos Estados Unidos e o bronze no da Holanda. Dentre as principais adversárias da brasileira está a inglesa Sarah Stevenson. Elas já se enfrentaram por três vezes - Falavigna ganhou uma, na final do Mundial de 2005, realizado na Espanha. Durante o período de treinos na Europa, Falavigna e a delegação brasileira tiveram a oportunidade de receber orientações do técnico cubano Nelson Miller, tricampeão mundial, e de participar de lutas com a delegação holandesa. A passagem pela Europa faz parte do programa de preparação para o Mundial Universitário de Tae kwon do da Espanha, que será realizado em maio deste ano, e para os Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, em 2007.