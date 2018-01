Falido, Tyson quer lutar kickboxing O mais novo campeão mundial dos pesos pesados, em 1986. Eleito pela revista The Ring o Rei da principal categoria do boxe. Apontado como invencível após nocautear, no primeiro assalto, Michael Spinks, em 1988. Dono de uma fortuna de US$ 400 milhões. Aos 37 anos, Mike Tyson não tem mais o vigor da juventude dentro do ringue, mas continua com a irresponsabilidade que caracterizou a sua infância pobre nas ruas do Brooklin, em Nova York. Leia mais no Jornal da Tarde