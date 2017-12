Falido, Tyson tem só US$ 5,5 mil no banco O ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson, que ganhou cerca de US$ 300 milhões durante sua carreira, tem apenas US$ 5.500 em sua conta, de acordo com declaração de falência apresentada em Manhattan e relatada pelo The Sun. A dívida, segundo o jornal, chega a US$ 27 milhões. No último Natal, Tyson só gastou US$ 85 em presentes. Em outros tempos, só para a compra de dois tigres de Bengala tinha dispendido US$ 75 mil. E US$ 1 milhão, como declarou, com pessoas de quem nem se lembra. Tyson quer voltar a lutar em maio. Em sua última luta ganhou "apenas" US$ 4 milhões, uma décima parte do que já recebeu por um combate.