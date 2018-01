Falso Tiger Woods é preso nos EUA O americano Anthony Lemar Taylor, de 30 anos, foi condenado a 20 anos de prisão por se fazer passar pelo jogador de golfe Tiger Woods. Utilizando documentos da maior estrela do golfe, ele comprou aparelho de som, televisão é até mesmo um carro usado, cujos valores podem ter chegado a 17 mil dólares. Com Taylor, foram encontrados vários cartões de crédito e uma carteira de motorista com o nome de Tiger Woods. A pena de 20 anos incluiu não apenas a falsa identidade, mas também vários delitos praticados antes por Taylor.