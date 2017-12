Falta de ondas adia baterias na etapa brasileira do WCT A falta de boas ondas provocou o adiamento das baterias previstas para acontecerem nesta quarta-feira na etapa brasileira do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. Assim, o dia foi de descanso para os surfistas na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina - a expectativa é que a competição recomece na quinta. O mesmo problema já tinha acontecido na terça-feira, quando apenas 7 das 16 baterias da repescagem puderam ser realizadas. Mas a falta de ondas ainda não preocupa a organização do evento, que tem até o dia 8 de novembro para terminar e conta justamente com a possibilidade desses adiamentos. Por enquanto, seis surfistas brasileiros já garantiram presença na terceira rodada da etapa: Odirlei Coutinho, Peterson Rosa, Jihad Khodr, Victor Ribas, Marcelo Nunes e Raoni Monteiro. Mas outros ainda estão com chances, na disputa da repescagem: Yuri Sodré, Pedro Henrique, Adriano de Souza e Paulo Moura. Sem disputa no mar, a novidade desta quarta-feira em Imbituba foi o anúncio de que o Brasil será sede a partir do ano que vem de uma etapa do Mundial Masters de Surfe, que reúne atletas com mais de 35 anos de idade. ?O espírito da competição é amigável, uma celebração das grandes estrelas do esporte. Esperamos poder contar com brasileiros do nível de Teco Padaratz e Fábio Gouveia?, disse o presidente da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais), Wayne Bartholomew.