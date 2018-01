Falta de vento adia regatas da Laser A falta de ventos adiou as duas regatas desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro de Laser, em Ilhabela (SP). Serão disputadas seis provas até sábado, com direito a dois descartes. O bicampeão olímpico Robert Scheidt, que busca o 11.º título, venceu as quatro regatas disputadas e lidera o torneio com 4 pontos perdidos, contra 13 do catarinense Bruno Fontes e 15 do gaúcho André Streppel.