Falta de vento atrapalha regata em SP A falta de vento na Represa de Guarapiranga vem atrasando, desde sábado, o início da programação das regatas da Semana Internacional de Vela de São Paulo, no Yatch Club de Santo Amaro. Se as condições de tempo permitirem, as últimas regatas do torneio devem ser realizadas nesta terça-feira, a partir das 11 horas. Hoje, as regatas, previstas para este horário, começaram após às 13 horas. Robert Scheidt, medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e de prata na de Sydney, em 2000, na classe Laser, é o destaque do torneio. Scheidt abriu a competição com uma vitória, no sábado. No domingo, obteve uma segunda e uma primeira colocações. O torneio faz parte da preparação do iatista para a temporada, que inclui provas importantes como as tradicionais Semanas de Spa, na Holanda, de 23 a 27 de maio, e de Kiel, na Alemanha, de 20 a 24 de junho.