Falta de vento atrapalha Regata Volvo O vento foi o vilão e atrasou a chegada dos velejadores da Regata Volvo Ocean Race, que estava prevista para acontecer na tarde desta segunda-feira, na Marina da Glória, no Rio. A estimativa é a de que o líder da quarta perna da competição, o Illbruck Challenge, aportasse às 21 horas de hoje. Além das chegadas dos barcos, a expectativa era para a disputa das primeiras posições, que ainda estavam indefinidas. A liderança de Illbruck, que tinha aproximadamente 2 horas de vantagem, estava sendo ameaçada pelo Amer Sport One Racing. A briga pelas 3ª, 4ª e 5ª posições estava mais acirrada entre Assa Abloy, Tyco Rancing e Djuice Rancing. Mesmo com a falta de vento, os velejadores conseguiram antecipar sua chegada em um dia. Apesar da antecipação, alguns competidores estão sofrendo com as dificuldades desta quarta etapa, considerada a mais difícil, por causa dos fortes ventos e os mares revoltos do Sul, principalmente, na região do Cabo Horn, no extremo sul do continente americano. As 13 mulheres do Amer Sports Too enfrentaram grandes dificuldades e a previsão é a de que só aportem na Marina da Glória na manhã de quinta-feira. Já o News Corporation Racing teve menos problemas e a estimativa é a de que no início da tarde de quarta chegue ao Rio. Pior sorte teve a embarcação Team SEB, que, com o mastro quebrado, foi desclassificada desta etapa (chega nesta terça ao Rio). A Volvo Ocean Race, considerada a "Fórmula 1" dos mares, teve início em 23 de setembro, em Southampton, Inglaterra, e até junho de 2002 os velejadores darão a volta ao mundo, percorrendo uma distância de 32.250 milhas (55 mil quilômetros), navegando por quatro oceanos. O final da competição está previsto para junho na cidade de Kiel, na Alemanha. No Rio, os velejadores permanecerão até o dia 9 de março, quando partem para a quinta perna da regata com destino a Miami. A previsão é a de que os velejadores aportem no dia 27 de março na cidade norte-americana. Durante a estada de 20 dias dos 97 tripulantes das oito embarcações e um total de 1.500 pessoas entre pessoal do apoio, os organizadores da Volvo Ocean Race programaram várias atividades, exposições e palestras para o público que admira o esporte. Os eventos vão ocorrer entre 10h e 22h, na Marina da Glória, onde vários stands foram montados. O pentacampeão mundial da Classe Laser, Robert Scheidt, será um dos anfitriões e palestrantes do evento. Com exposições, show e eventos paralelos, a estimativa é de que sejam movimentados US$ 50 milhões (R$ 120 milhões). Para a realização da Volvo Ocean Race foram investidos US$ 200 milhões (R$ 480 milhões) e cada embarcação de 60 pés está avaliada em US$ 15 milhões (36 milhões).