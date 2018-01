Falta de vento prejudica Cape Town A constante falta de ventos deve provocar uma mudança na data limite de chegada dos barcos da VII Regata Cape Town/Rio. Inicialmente marcado para esta quarta-feira, às 15 horas, o prazo final para as embarcações aportarem no Rio pode ser prorrogado, porque até o início da noite desta segunda-feira, somente 15 dos 33 veleiros haviam cruzado a linha final, na Baía de Guanabara. Uma reunião dos organizadores da Cape To Rio estava prevista para esta segunda-feira à noite, na tentativa de encontrar uma solução para o problema. Mas, em um encontro realizado na semana passada não houve um acordo sobre a extensão do prazo. A maior regata oceânica do Hemisfério Sul (3.600 milhas náuticas, cerca de 6.670 km), foi vencida pelo barco sueco de 60 pés, Nicator, também o fita azul, no dia 24 de janeiro. Em segundo lugar ficou o veleiro brasileiro Adrenalina Pura. As embarcações saíram da Cidade do Cabo, África do Sul, no dia 04 de janeiro. O outro barco brasileiro, o Acalantis, cruzou a fita no domingo, depois de 29 dias de competição. A embarcação foi comandada por Mário Tattavitto e contabilizou um acidente a bordo. Um de seus tripulantes, Rodolfo Carrera, perdeu três dedos da mão direita na hélice de popa, o que atrasou a embarcação. Alheios à competição, três barcos participam da regata tentando cumprir seus objetivos particulares. O barco-escola da Marinha sul-africana, MTU Fascination of Power, um veleiro de 42 pés, tem em sua tripulação cinco marinheiros de primeira viagem e a Cape To Rio marcou a inserção do treinamento de vela no programa militar. A previsão de chegada era para esta segunda-feira à noite. Já o Inspia! 2041 e o LoveLife promovem a formação de lideranças juvenis em comunidades carentes. Nas últimas posições da regata, os barcos estão ameaçados de não cruzarem a linha de chegada no tempo previsto. O 2041 é um barco da Organização Não-Governamental (ONG) Inspia!, fundada pelo ambientalista britânico Robert Swan. A embarcação já participou de vários projetos, como a Missão Antártida, que recolheu mil toneladas de lixo da região. Quatro jovens fazem parte da tripulação. Já o LoveLife recebeu o nome de um programa da África do Sul, voltado para adolescentes carentes e, ao aportar no Rio, participará de um fórum social juvenil, entre os dias 7 e 9, com várias ongs brasileiras. No total, dez jovens, entre 18 e 25 anos, sem experiência náutica, fazem parte da tripulação.