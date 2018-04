Falta de verba tira Copa do Mundo de natação do Rio

A Federação Internacional de Natação (Fina) anunciou nesta terça-feira que o Rio de Janeiro não receberá a etapa brasileira da Copa do Mundo de natação, marcada para outubro. Segundo a entidade máxima do esporte, a cidade alegou falta de verba devido à dificuldade para conseguir investidores para o evento.

"Eles dizem não ter recursos financeiros. Não conseguiram verba, e por isso afirmaram que não poderão organizar o evento", disse Cornel Marculescu, diretor executivo da Fina. A etapa carioca já foi removida do calendário do site da entidade, e também não será realizada entre 2010 e 2013, a pedido das autoridades esportivas brasileiras.

O cancelamento de um evento internacional aparece em momento delicado para a cidade, que disputa com Chicago, Madri e Tóquio o direito de organizar a Olimpíada de 2016. A decisão sai na sexta-feira, em Copenhague.

Entretanto, Marculescu evitou especular sobre um possível efeito do cancelamento na candidatura olímpica carioca. "Só posso falar o que sei sobre o meu esporte, e o que sei é que não haverá Copa do Mundo no Rio pelos próximos quatro anos. A Olimpíada é uma coisa diferente, e eles têm propostas muito boas para os esportes aquáticos", disse o dirigente.

Sem o Rio, a Copa do Mundo deste ano terá apenas cinco etapas, em Durban (África do Sul), Moscou, Estocolmo, Berlim e Cingapura. Entre 2010 e 2013 serão sete etapas, em Berlim, Estocolmo, Moscou, Dubai, Cingapura e duas cidades ainda a serem definidas, na China e no Japão.