Falta o Santos empolgar

Não vai demérito na campanha da turma de Muricy Ramalho, e sim constatação. A equipe é ajustada, sem nada de brilhante. Para variar, o ponto de desequilíbrio se encontra em Neymar, que entrou em campo com condição física aquém da ideal, ficou até o fim e criou os melhores lances. Só não precisou bater o último pênalti, porque a vitória veio antes, nos 4 a 2.

O Santos jogou futebol morno, à beira da neutralidade. Sabe como é? Não provocou calafrios no público tampouco arrancou aplausos e lágrimas em casa. Sofreu certa pressão do Palmeiras nos minutos iniciais, ao ver uma chance desperdiçada por Leandro e uma defesa boa de Rafael. Depois, colocou a bola no chão, trocou passes em geral sem muita pressa e dominou sem alarde. Ficou em vantagem, exigiu de Bruno reflexo e precisão em dois chutes e não passou disso. A toada permaneceu inalterada na segunda etapa - até nas intervenções (outras duas) do goleiro palestrino. Muricy colocou Mirales no lugar de André - e o ritmo ficou igual.

O Palmeiras pecou pelo medo. Gilson Kleina optou por quatro volantes (Márcio Araújo, Charles, Wesley, Leo Gago) e repetiu a preferência do antecessor Felipão pela marcação. Sem alguém com cacoete de criação (poderia ter arriscado com Tiago Real), deixou Vinicius e Leandro esquecidos entre a zaga santista. Kleina mexeu de leve, ao colocar Kleber na vaga de Leo Gago, e se deu bem, porque o atacante fez o gol de empate, no único momento de luz.

Pouco para equipe que se considerava franco-atiradora. Se não tinha nada a perder, por que não se atreveu mais? A postura tímida causou prejuízo, pois o Santos deu mostras de que está longe de ser impecável. Só que permanece na luta e o Palmeiras saiu de cena.

Mais decisões. O destino de Corinthians e São Paulo também será decidido em jogo único, na base do vapt-vupt. Um vacilo diante de Ponte e Penapolense, respectivamente, e adeus título. Taça é taça, e cobrança haverá para equipes acostumadas a conquistas. Mas fica no ar a impressão de que eventual eliminação não provocará, por ora, sobressaltos nem no Parque São Jorge, nem no Morumbi. Porque, apesar dos desmentidos categóricos e de praxe, a prioridade está na Libertadores. Faturar a América fascina mais do que recuperar a hegemonia regional. Uma pena, pois os dois torneios poderiam igualmente atrair os gigantes.

Para manter-se ou na trilha do tetra ou do bi continental, a semana lhes reserva duas provas de fogo. O São Paulo topa novamente com o Atlético-MG e o Corinthians viaja para Buenos Aires, onde reencontra o Boca Juniors, rival na decisão de 2012. Mineiros (pelo excelente futebol do momento) e argentinos (pela tradição) preocupam - daí o dilema de Ney Franco e Tite para encontrar a fórmula exata e dosar as forças entre as duas frentes. Os treinadores vivem a situação clássica do ficar com um olho no gato (Paulista), outro no peixe (Libertadores).

O gato para o Corinthians, em teoria, é mais ardiloso do que aquele sob a vigilância do São Paulo. A Ponte Preta fez campanha muito boa, sofreu só uma derrota e fechou a etapa anterior com 38 pontos, três a mais do que o adversário deste domingo. Joga em Campinas e pode repetir a proeza de 2012, quando se livrou de Ralf, Paulinho & Cia. na mesma fase de agora. O Penapolense agarrou a última vaga e entra na base do tudo o que vier é lucro, longe de aparecer como favorito. Se sair da luta, não haverá lamentações, pois cumpriu papel digno e honroso.