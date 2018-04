Falta ritmo à dupla Neymar e Montillo

SANTOS. LEIA MAIS

A expectativa do torcedor é que Neymar reedite com Montillo o sucesso que teve ao lado de Ganso. Mas a primeira exibição dos dois principais jogadores do Santos em 2013 não foi das melhores. Durante os 45 minutos que esteve em campo, ontem, na vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio Barueri, em amistoso realizado no Pacaembu, a dupla protagonizou apenas duas boas jogadas em conjunto.

A primeira, logo a 1 minuto de jogo, passou ao torcedor a falsa impressão de que os dois iriam desfilar talento e categoria, apesar da falta de ritmo de jogo e entrosamento. Neymar disparou pela direita, deixou dois marcadores para trás e cruzou na medida para Montillo, que cabeceou para fora, rente à trave.

Oito minutos depois, Montillo retribuiu a gentileza a deu passe açucarado para Neymar, que, de frente para o gol, pegou mal na bola e chutou por cima. E foi só. Depois desses dois bons lances, ambos não conseguiram mais fazer aquilo que o torcedor espera que eles façam no decorrer da temporada: troquem passes com inteligência, rapidez e, assim, conquistem títulos.

Montillo até que se movimentou bastante, caiu pelas beiradas do campo - sobretudo pelo lado direito -, mas o que o torcedor viu no Pacaembu foram apenas alguns bons lances isolados, onde prevaleceu muito mais a qualidade individual dele e de Neymar do que o jogo em equipe. Vale lembrar que a fragilidade do Grêmio Barueri, time que disputará em 2013 a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro, facilitou - e muito - a vida do Santos.

Nesse cenário, o lateral-direito Rafael Galhardo foi quem acabou chamando mais atenção. Contratado do Flamengo no ano passado, o jogador sofreu uma lesão no pé esquerdo e disputou ontem apenas a sua sexta partida pelo Santos, mas mostrou que pode se firmar na equipe neste ano. Aos 25 minutos, ele recebeu a bola dentro da área e sofreu pênalti. Na cobrança, Neymar abriu a contagem.

Já no finzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, o Alvinegro ampliou novamente graças a Rafael Galhardo, que cruzou para o meio da área e viu a bola desviar em Maycon antes de morrer no fundo da rede.

Apesar da atuação discreta, Montillo mostrou otimismo e prevê um ano de sucesso ao lado de Neymar. "Jogar com ele fica tudo mais fácil", disse.

Os demais estreantes, Neto (ex-Guarani), Guilherme Santos (ex-Figueirense), Cícero (ex-São Paulo) e Renê Júnior (ex-Ponte Preta), tiveram atuação apenas discreta. Marcos Assunção (ex-Palmeiras) foi apresentado à torcida, mas não jogou.

No intervalo, Muricy Ramalho trocou os 11 jogadores e colocou os reservas em campo. O Santos continuou dono do jogo e marcou mais dois gols com Miralles e Bill.