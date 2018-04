Falta uma chacoalhada

A Libertadores deste ano é exemplo de como dormir no ponto e se esborrachar no tombo. A competição largou com seis times de cá, dentre os 32. Número expressivo, proporcional à importância esportiva do País na região. Se muitos vizinhos entraram com equipes sem tradição e de brilho fugaz, a turma que levamos não era de segunda linha. Quatro sentiram o gosto de serem campeões continentais (Corinthians, São Paulo, Grêmio, Palmeiras) e dois com história local de se tirar o chapéu (Flu e Atlético-MG).

Uma olhada por cima dos elencos foi suficiente para cravar favoritismo de vários dos patrícios. E sem risco de alguém ver nisso indício de pachequismo, a postura nacionalista exacerbada tão comum em tempos de grandes competições. Palmeiras à parte, porque pagou para ver o que iria acontecer (e, de certa forma, surpreendeu), os outros botavam fé na possibilidade de levantar a taça. Ou, na pior das hipóteses, de chegar à semifinal ou à decisão.

A primeira etapa não foi das mais espinhosas. Todo mundo seguiu em frente, conforme o esperado. Só o São Paulo sofreu além da conta, num grupo em que deveria nadar de braçada junto com o Atlético. Todos cumpriram obrigação. As oitavas é que abriram a porta para o fiasco. O fôlego do Palmeiras parou, se bem que, se tivesse certo atrevimento, mandaria o Tijuana pra casa. O São Paulo levou bordoadas do Atlético - aí deu a lógica. O Corinthians caiu diante do Boca, o que em princípio seria normal; a decepção ficou pelo futebol pálido do campeão mundial. O Grêmio torrou milhões na contratação de medalhões e fez um papelão. O Fluminense penou, foi para as quartas e anteontem se despediu de forma triste.

Alguém pode alegar que futebol é assim mesmo, nem sempre se ganha, não tem mais bobo (e tem, viu!). A regra não se aplica indistintamente. Sem menosprezo às escolas dos irmãos da América - sobretudo argentinos, que historicamente dominam a Libertadores -, com a força econômica que têm os brasileiros deveriam estar presentes em massa nas etapas decisivas. No mínimo, com 40 a 50% nas quartas de final. A folha de pagamento da maioria dos gringos cobre salários só de meio time de qualquer um dos nossos, que deveriam ter jogado mais e decepcionaram.

Em favor do Brasil se pode lembrar que, desde 2005, emplaca algum na finalíssima, e belisca a taça com regularidade. Ok. Mas, de novo, vejo como obrigação, consequência natural de quem tem poder financeiro e, por extensão, jogadores com qualificação maior. Com a ressalva de que a comparação é com os pares sul-americanos...

Diversos motivos se juntaram para desembocar nesse desempenho negativo (e a torcida por um salvador da pátria). Um é a maneira de jogar. Nossas equipes têm uma fórmula rotineira de estratégia, com ligeiras variações, e com ela tratam de se virar. Atletas e treinadores se aboletam num jeito e dele não abrem mão. Não há quem se arrisque a sair da linha - talvez por falta de talento, e certamente por ausência de estímulo e de paciência. Torcedores e dirigentes não têm peito de bancar proposta nova.

Nas primeiras derrapadas da equipe, até nos estaduais, vão sobrar vaias, pichações e demissões. Aqui, na hora em que surge um sujeito diferente, como o Neymar, os aplausos são em quantidade menor do que os xingamentos. Ou é mentira?

Isso leva a acomodação, repetição e estagnação. Males que títulos, aqui e ali, camuflam. A mentalidade anda tão engessada que é capaz que nem desastre no Mundial leve à revolução necessária na bolinha daqui.