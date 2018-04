Família etíope fora do torneio

A Etiópia lamenta dois desfalques para o Mundial. Ontem, a fundista Tirunesh Dibaba informou que não defenderá seu título nos 10 mil metros por causa de uma lesão no tornozelo - a final será às 14h25 de Brasília. Além disso, o marido de Dibaba, Sileshi Sihine, também está machucado e ficará de fora da disputa da mesma distância. A esperança da atleta de 23 anos é competir nos 5 mil metros, no dia 22. Ela já é bicampeã mundial da prova (ganhou em Paris/2003 e Helsinque/2005). "Vamos esperar até o último minuto para saber se será possível", disse Dube Jillo, diretor técnico da equipe. Sihine, por sua vez, só estava classificado para os 10 mil metros - prova na qual ganhou duas medalhas olímpicas de bronze - e foi substituído por Imane Merga. A Etiópia concentra todas as suas apostas em provas de fundo. Com o desfalque de Dibaba e Sihine, Kenenisa Bekele, de 27 anos, será o grande astro da equipe. Campeão dos 5 mil e dos 10 mil nos Jogos de Pequim, o fundista pretende reeditar a dupla conquista em Berlim. Já é tricampeão mundial dos 10 mil metros e está em busca do prêmio da Golden League.