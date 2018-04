Família Oliveira unida no boxe Gabriel de Oliveira, de 27 anos, decepcionou o pai quando não se preparou adequadamente para obter vaga na equipe olímpica de boxe para os Jogos de Atlanta, em 1996. O peso-galo, ?desestimulado pelos tropeços do caminho?, enfrentou o campeão brasileiro na seletiva e perdeu. Mas o futuro havia reservado para Gabriel outro destino, que não ganhar uma medalha olímpica para o Brasil, como o pai, Servílio de Oliveira, bronze nos Jogos do México, em 1968. Mas atuar ao lado de Servílio, como técnico. Na temporada de 2001, Gabriel foi eleito o melhor treinador de São Paulo, pela segunda vez, pela Federação Paulista de Boxe. Leia mais no O Estado de S. Paulo