Família Onassis batiza prova de hipismo também na Grécia O cavaleiro brasileiro Alvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, anunciou para outubro do ano vem a realização de uma prova de hipismo de nível internacional em Atenas, o "Espetáculo Hípico Internacional Onassis", como parte do Global Champions Tour, série de torneios de premiação milionária que terá um torneio em São Paulo, divulgado há duas semanas pelo mesmo Doda. Se em São Paulo a prova levará o nome de Athina Onassis, a mulher de Doda, o evento de Atenas ficou com o nome da família de Aristóteles Onassis, o bilionário armador grego, avô de Athina, morto na década de 70. Ao todo, serão nove etapas, e a Atenas encerra o tour, de 3 a 6 de outubro de 2007. Doda se disse muito contente de participar da organização do torneio em sua "segunda pátria", e, assim como no Brasil, afirmou que um de seus objetivos com o evento é desenvolver o hipismo na Grécia. "Queremos buscar melhores cavaleiros e ensinar o esporte aos jovens do país", disse Doda, que foi novamente convidado para integrar a seleção grega pelo presidente da federação de hipismo do país, Isidoros Kuvelos. "Não o queremos apenas para ganhar medalhas, mas para dar exemplo aos jovens de nosso país e fazer com que eles também amem nosso esporte", disparou Kuvelos. Em São Paulo, Doda havia admitido que está tentando obter a cidadania grega, mas disse que não tem interesse de competir pela Grécia, e que nunca chegou a cogitar seriamente o assunto. Doda disputou três Olimpíadas pela seleção brasileira e conquistou duas medalhas da prova de saltos por equipes: bronze em Atlanta, em 1996, e prata em Sydney, em 2000. Assim como em São Paulo, Athina não compareceu à cerimônia de lançamento da prova em Atenas. "Ele gosta muito de estar na Grécia, mas é muito tímida com a imprensa", justificou o marido.