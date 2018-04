Famoso técnico de beisebol é condenado por dirigir embriagado

O técnico do Saint Louis Cardinals, Tony La Russa, admitiu, nesta quarta-feira, ser culpado de direção perigosa, com o agravante de uso de álcool, que causou um acidente automobilístico a pequena cidade de Jupiter, no estado da Flórida, local onde a equipe treinou para a temporada que terminou em outubro. La Russa foi abordado pela polícia da cidade por volta da meia-noite, no dia 22 de março deste ano, deitado sobre o banco de motorista após passar por dois semáforos vermelhos. De acordo com o bafômetro, o treinador apresenta um nível elevado de álcool no sangue, de .093, quando o permitido pelo estado da Flórida é de 0.08. Após admitir sua culpa, La Russa foi condenado a ficar sob custódia por um ano, tendo que apresentar um boletim detalhado sobre sua conduta a um oficial. Além disso, o treinador pagou uma multa de US$ 678,50 (aproximadamente R$ 1.200,00) e terá que realizar trabalho comunitário, somando 50 horas. La Russa também perdeu o direito de dirigir pelos próximos seis meses. "Eu assumo total responsabilidade pelos meus atos, e garanto a todos que eu aprendi uma lição muito valiosa, e isto nunca mais acontecerá", disse La Russa, em nota oficial.