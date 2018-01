Famosos do esporte dão força a jovens A proposta do ministro dos esportes Agnelo Queiroz, de fazer que o esporte de alto rendimento colabore com projetos sociais, vai ganhar o apoio de uma importante fundação inglesa ? a Laureus Sport for Good. Este ano, a Associação Meninos do Morumbi, que conta com mais de três mil crianças e adolescentes de cinco a 18 anos, vai receber cerca de US$ 40 mil para seus projetos. E hoje irá recepcionar ilustres integrantes da instituição inglesa: Émerson Fittipaldi, Edwin Moses e Bobby Charlton. Leia mais no Jornal da Tarde