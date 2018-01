Fanning se diz pronto para título e elogia adversários brasileiros

Antes da disputa do Pipe Masters, etapa final do Circuito Mundial de Surfe, o australiano Mick Fanning venceu a segunda etapa da Tríplice Coroa Havaiana e isso deu uma motivação extra para o surfista buscar seu quarto título mundial. "Não era o meu foco ser campeão, que queria mesmo era me preparar para Pipeline. Então foi algo muito bom ir longe no campeonato e ganhar um título importante nessa preparação. Eu chego muito bem em Pipeline", avisa.

A vitória em Sunset Beach foi a primeira de Fanning no Havaí em toda sua carreira. "Na França eu senti que estava tendo de correr atrás, começando as baterias devagar. Cheguei em Sunset e o maior objetivo era me preparar, surfar e vencer as baterias. Era como uma preparação. Mas quando eu vi que estava na final com o Joel Parkinson, o Julian Wilson, com ondas boas, foi divertido. Foi a minha sétima final no Havaí, minha primeira vitória", comemorou.

Ele é o principal rival dos brasileiros Filipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina na busca pelo título mundial. Por isso, sabe que qualquer vacilo é fatal nesta fase do campeonato. "Minha maior ameaça é o Filipe. Todos sabem o que está acontecendo, estão todos muito perto, tudo embolado. Vamos fazer baterias boas", acredita.

Fanning sabe que a partir de agora as baterias serão tensas e ele aproveita para elogiar os rivais, que podem lhe tirar seu quarto título mundial. "Os garotos brasileiros estão indo muito bem. O Adriano impulsionou esses caras durante muito tempo, daí apareceu o Gabriel sendo campeão e agora o Filipe. É muito bom ver esse crescimento de caras de diferentes estilos. É fantástico para o Brasil e também para o surfe."