Faringite tira Popov do Mundial O russo Alexander Popov deve ser o principal desfalque nas provas da natação do Mundial de Desportos Aquáticos de Fukuoka, no Japão. Ele está internado em Moscou com uma grave faringite e pode não participar das provas que começam sexta-feira. Popov foi medalha de ouro nos 100 m livre no último Mundial. "Ele foi levado para um hospital no fim de semana com uma séria infecção na garganta", informou Marina Bantsekina, porta-voz da Federação Russa de Natação. O presidente, Gennady Alyoshin, afirmou que o atleta não deve embarcar para o Japão. Popov estava em Moscou para participar da 112ª reunião do Comitê Olímpico Internacional - é da comissão de atletas. O nadador, que completa 30 anos em novembro, estava confirmado nos 50 m e 100 m livre, provas em que foi campeão nas Olimpíadas de Barcelona/92 e Atlanta/96.