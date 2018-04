Fãs da F-1 sentem falta de brasileiros voadores nas pistas

Durante três dias, de terça -feira a quinta-feira, 23 pilotos, a maioria bastante jovem e que nunca disputou uma corrida de Fórmula 1, vão testar carros dos times da competição no circuito Yas Marina com um objetivo principal: mostrar seu talento e, eventualmente, convencer os chefes de equipe a contratá-los.

Diferente de outros muitos testes, o Brasil terá apenas um representante na pista, Luiz Razia, com o carro da Lotus. Desde a estreia de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, em 1970, nunca a perspectiva de o País ficar sem piloto no Mundial foi tão real.

A Inglaterra com cinco, a França, três, e Itália dois são as nações com mais pilotos no teste coletivo da F-1 em Abu Dabi. A maior parte dos pilotos que nas próximas temporadas vai estar no grid do Mundial provavelmente estará acelerando seus carros no circuito dos Emirados Árabes Unidos. E o Brasil dependerá essencialmente do que fizer o baiano Luiz Razia.

A questão que incomoda os fãs de automobilismo é qual a razão de o País perder a característica de celeiro de grandes pilotos. Jackie Stewart, tricampeão mundial, criou um ditado, como lembrou na sexta-feira: "Another blood Brazilian" ou outro brasileiro danado de bom. "Penso que são ciclos, é um fenômeno natural. Havia tantos excelentes pilotos e agora não. Mas eles voltam, é um ciclo, como falei", explica Stewart.

Felipe Massa pode ser o único brasileiro no grid em 2012. Por enquanto, apenas ele tem contrato. "O problema está na base. O kartismo começou a melhorar, mas está distante das boas épocas. É lá que começam a se formar os campeões."

Massa criou uma categoria de monopostos destinada a receber os meninos que saem do kart. "Faltam kartistas e empresas que invistam depois no desenvolvimento de suas carreiras, como o Brasil já teve."

Para Razia, o automobilismo no Brasil teve enorme impulso com o sucesso de Emerson, Piquet e Senna. "Eles foram o espelho para algumas gerações de jovens, dispostos a segui-los".

Outro fator decisivo nesse processo de revelar bons pilotos é o programa que algumas empresas mantinham e hoje não mais. A Petrobras tinha uma equipe na Fórmula 3000. Hoje, qual empresa brasileira tem investimento na F-1? "Da quantidade você tira a qualidade e não temos mais a quantidade. Em 1994, havia repescagem para disputar as categorias de kart, de tanta gente. Quando eu comecei a correr, o grid tinha apenas 19 karts e agora ainda menos" lembra Razia. / L.O.