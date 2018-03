Fase final do GP de vôlei começa amanhã Estados Unidos, Holanda, Itália, Coréia do Sul, Rússia e China jogarão todas contra todas na fase final do 11º Grand Prix de Vôlei, na Itália. A que obtiver melhor índice técnico será a campeã. São US$ 1 milhão em prêmios para as melhores seleções femininas do mundo. O Brasil terminou na quarta colocação de sua chave e, eliminada, parte da delegação desembarca nesta segunda-feira em Cumbica, São Paulo.