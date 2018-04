Favoritas avançam às semifinais do Torneio de Tashkent As duas primeiras cabeças de chave do Torneio de Tashkent, no Usbequistão, avançaram nesta sexta-feira às semifinais da competição. Yaroslava Shvedova, tenista do Casaquistão e primeira favorita, superou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, com 6/7, 7/5 e 6/2. Já a israelense Shahar Peer, segunda mais bem qualificada do torneio, bateu a russa Alexandra Panova por duplo 6/4.