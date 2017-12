Favoritas avançam no Torneio de Tênis de Hasselt As três principais favoritas venceram nesta quinta-feira no Torneio de Tênis de Hasselt, na Bélgica. Assim, a belga Kim Clijsters, a italiana Francesca Schiavone e a sérvia Ana Ivanovic garantiram vaga nas quartas-de-final da competição, que distribui US$ 175 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Clijsters voltou a jogar justamente em Hasselt, depois de ficar cerca de 2 meses se recuperando de contusão. Nesta quinta-feira, ela venceu a alemã Martina Muller por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Schiavone, que é cabeça-de-chave número 2, derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/3 e 6/4. E Ivanovic, a cabeça-de-chave número 3, ganhou da alemã Angelique Kerber por 6/3, 6/7 (3/7) e 6/3. Nos outros jogos do dia no torneio, a holandesa Michaella Krajicek venceu a belga Caroline Mães por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3, a estoniana Kaia Kanepi ganhou da grega Elena Daniliidou por 6/3 e 6/4 e a alemã Sandra Kloesel derrotou a australiana Samantha Stosur por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3.