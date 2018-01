Favoritas decepcionam e caem no WTA de Luxemburgo As principais favoritas ao título do Torneio de Tênis de Luxemburgo, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui US$ 600 mil em prêmios, decepcionaram nesta sexta-feira e foram eliminadas nas quartas-de-final. Número seis do mundo, a russa Elena Dementieva foi derrotada pela desconhecida polonesa Agnieszka Radwanska, número 95, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em pouco mais de 1h30 de jogo. A adversária de Radwanska nas semifinais será a italiana Francesca Schiavone, que não encontrou nenhum problema para fazer 2 sets a 0 na número nove do mundo, a suíça Patty Schnyder, com duplos 6/1, em apenas 42 minutos. Outra favorita eliminada foi a russa Dinara Safina, cabeça-de-chave quatro, que caiu diante da checa Kveta Peschke por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h25 de jogo. Nas semifinais, Kveta pegará a ucraniana Alona Bondarenko, que passou por 2 a 1 pela francesa Nathalie Dechy, parciais de 5/7, 6/4 e 6/0.