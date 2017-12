Favoritas estréiam com fáceis vitórias em Roland Garros A primeira rodada da chave feminina do Torneio de Roland Garros não está apresentando resultados surpreendentes. Nesta segunda-feira, duas cabeças-de-chave venceram e se classificaram com facilidade. A suíça Patty Schnyder (sétima pré-classificada) bateu a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Cabeça 9, a italiana Francesca Schiavone ganhou da ucraniana Alona Bondarenko também por 2 a 0 (6/3 e 6/4). Quem já dançou no Aberto francês foi a russa Elena Likhovtseva, cabeça-de-chave número 18, que perdeu para a croata Karolina Sprem por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. A colombiana Catalina Castano passou à segunda rodada ao vencer a japonesa Aiko Nakamura por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. Em outros jogos do dia, a sérvia Jelena Jankovic ganhou da espanhola Laura Pous Tio por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4), a russa Vera Dushevina venceu a compatriota Anastassia Rodionova por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e a eslovaca Jarmila Gajdosova derrotou a francesa Stephanie Cohen-Aloro por 2 a 1 (6/2, 5/7 e 6/3).