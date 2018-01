Favoritas estréiam com vitória no Torneio de Los Angeles Duas tenistas favoritas ao título do WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos, estrearam com vitória na noite desta terça-feira. Já pela segunda rodada do torneio, a russa Elena Dementieva (cabeça-de-chave número 3) passou pela alemã Julia Schruff por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5 - e outra russa, Dinara Safina (5ª pré-classificada) eliminou a norte-americana Vânia King por 2 a 1 - com parciais de 1/6, 7/5 e 6/2. Quem também se classificou foi a norte-americana Serena Williams, que derrotou a russa Maria Kirilenko (cabeça 11) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. A sérvia Ana Ivanovic (10ª pré-classificada) ganhou da russa Vera Dushevina por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/1 - e também passou de rodada. As decepções ficaram por conta da russa Nadia Petrova (cabeça-de-chave número 2), que perdeu para a espanhola Virginia Ruano Pascual por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, e da italiana Flavia Pennetta (cabeça 8), derrotada pela norte-americana Bethanie Mattek por 2 a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5. Em outros jogos do dia, a sérvia Jelena Jankovic bateu a indiana Sania Mirza por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3) -, a russa Anna Chadvetadze eliminou a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 0 (6/4 e 6/3), a israelense Shahar Peer ganhou da japonesa Peng Shuai por 2 a 0 (6/1 e 6/0) e a francesa Marion Bartoli venceu a norte-americana Angela Haynes por 2 a 0, com um duplo 6/2.