Favoritas no tênis feminino se garantem As três primeiras cabeças-de-chave do torneio feminino de tênis estão classificadas às semifinais. A belga Justine Henin, cabeça número um e líder do ranking mundial, venceu, nesta quinta-feira, a francesa Mary Pierce com um duplo 6/4. Ela enfrentará a russa Anastasia Myiskina, cabeça-de-chave número 3, que venceu a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Na outra partida das semifinais, a francesa Amelie Mauresmo, vice-líder no ranking e também número dois do torneio, bateu a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-5), 4/6 e 6/2. Ela enfrenta a australiana Alicia Molik, única não favorita entre as quatro. Molik venceu a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4.