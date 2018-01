Favoritas russas avançam à segunda rodada no US Open As russas Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 4, e Svetlana Kuznetsova, número 6, se classificaram para a segunda rodada do US Open, o último Grand Slam no ano, em partidas disputadas na tarde desta segunda-feira. Dementieva venceu a norte-americana Laura Granville por 2 a 0 (6/1 e 6/4), enquanto Kuznetsova precisou de três sets para superar a alemã Sandra Klösel (6/2, 2/6 e 6/3). Outra pré-classificada que se classificou nesta segunda foi a norte-americana Lindsay Davenport, décima cabeça-de-chave, que contou com todo o apoio da torcida para eliminar a checa Klara Zakopalova em dois sets (6/1 e 6/4). Outros jogos realizados nesta segunda-feira: Ekaterina Bychkova (RUS) 2 x 0 Lioudmila Skavronskaia (RUS) - 7/6 (7/1) e 7/6 (7/3) Kirsten Flipkens (BEL) 2 x 0 Yung/Jan Chan (TWN) - 6/4 e 6/2 Lucie Safarova (RCH) 2 x 0 Samantha Stosur (AUS) - 6/2 e 7/6 (7/5) Lauren Albanese (EUA) 2 x 1 Olga Savchuk (UCR) - 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2 Aravane Rezai (FRA) 2 x 1 Anna-Lena Grönefeld (ALE) - 2/6, 6/0 e 6/4 Katarina Srebotnik (ESV) 2 x 0 Akiko Morigami (JAP) - 6/2 e 6/3 Severine Bremond (FRA) 2 x 0 Stephanie Dubois (CAN) - 6/1 e 6/3 Emma Laine (FIN) 2 x 0 Meilen Tu (EUA) - 6/1 e 6/1 Varvara Lepchenko (UZB) 2 x 1 Catalina Castano (COL) - 6/7 (7/9) 6/1 e 6/1 Martina Mueller (ALE) 2 x 0 Anastasiya Yakimova (BLR) - 7/6 (7/2) e 6/3 Shahar Peer (ISR) 2 x 0 Vasilisa Bardina (RUS) 6/2 e 6/2 Tathiana Garbin (ITA) 2 x 0 Meng Yuan (CHN) - 6/3 e 6/1 Vera Zvonareva (RUS) 2 x 0 Marta Domachowska (POL) - 7/6 (7/4) e 6/3