Favoritas se classificam às semifinais de torneio em Bali As três maiores favoritas ao título do WTA de Bali, na Indonésia, não deram chance para as zebras e conseguiram, nesta sexta-feira, suas classificações para as semifinais do torneio. Cabeça-de-chave número 1, a russa Svetlana Kuznetsova bateu a francesa Severine Bremond por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Na briga por uma vaga na decisão, sua rival será a norte-americana Lindsay Davenport (cabeça 3), que ganhou da checa Hana Sromova também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/0. Nos outros jogos das quartas-de-final, a suíça Patty Schnyder (segunda pré-classificada) passou pela húngara Melinda Czink com um duplo 6/2 e jogará na semifinal contra a francesa Marion Bartoli (cabeça-de-chave número 6), que eliminou a russa Olga Poutchkova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4.