Favoritas vencem e passam às quartas no Torneio de Pequim As maiores favoritas ao título do WTA de Pequim, na China, garantiram suas classificações às quartas-de-final. Nesta quinta-feira, a francesa Amelie Mauresmo, número 1 do mundo, estreou com uma fácil vitória sobre a chinesa Tiantian Sun por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Por ser a cabeça-de-chave número 1, a líder do ranking mundial começou o torneio já na segunda rodada. Terceira pré-classificada, a russa Nadia Petrova também não encontrou dificuldades para eliminar a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Com um pouco mais de trabalho, a norte-americana Lindsay Davenport (cabeça 5) passou pela chinesa Jie Zhang também por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). A sérvia Jelena Jankovic se garantiu nas quartas ao bater a francesa Marion Bartoli por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2. Calcutá Pelo Torneio de Kolkata, realizado em Calcutá (Índia), a surpresa do dia foi a eliminação da australiana Nicole Pratt (cabeça-de-chave número 7) com a derrota para a russa Olga Poutchkova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2. Outra russa, Alla Kudryavtseva se classificou ao vencer a checa Hana Sromova por fáceis 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/0.