Favoritas vencem e se classificam no Torneio de Stuttgart Duas das favoritas ao título do WTA de Stuttgart, na Alemanha, venceram seus jogos de estréia nesta terça-feira e se classificaram à segunda rodada do torneio. Com a torcida a favor, a alemã Anna-Lena Groenefeld ganhou da compatriota Tatjana Malek por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 6/0. Pelo mesmo placar, a francesa Tatiana Golovin eliminou a russa Elena Likhovtseva - as parciais foram de 4/6, 6/0 e 6/3. Em outros jogos do dia pela competição, que distribui 650 mil dólares em prêmios, a israelense Shahar Peer derrotou a russa Ekaterina Bychkova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3 -, a alemã Martina Mueller passou pela checa Kveta Peschke também por 2 a 0 - parciais de 6/0 e 7/6 (7/4) - e a eslovena Katarina Srebotnik venceu a francesa Nathalie Dechy por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Uzbequistão Pela primeira rodada do WTA de Taskent, no Uzbequistão, o destaque ficou para a vitória da russa Elena Vesnina (cabeça-de-chave número 2) sobre a chinesa Sun Shengnan por 2 sets a 1 - com parciais de 0/6, 7/5 e 6/2. Oitava pré-classificada, a russa Anastassia Rodionova ganhou da bielo-russa Olga Govortsova também por 2 a 1 - parciais de 1/6, 6/4 e 6/1. Japão Um dia depois de seu aniversário de 22 anos, a francesa Marion Bartoli (cabeça 1) estreou com o pé direito no WTA de Tóquio, no Japão, ao derrotar a norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4. Quem foi eliminada logo na primeira rodada foi a argentina Gisela Dulko (6ª pré-classificada), que perdeu para a norte-americana Jamea Jackson por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1.