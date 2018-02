Favoritismo não incomoda Jadel Gregório Em menos de um mês, Jadel Gregório virou esperança de medalha de ouro do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. O triplista conta com a melhor marca do ano (17,72 m) no Troféu Brasil, realizado no Ibirapuera no domingo passado. Ainda assim, na sexta-feira, o sueco Christian Olsson, este sim favorito ao ouro olímpico pela maior quantidade de saltos acima de 17,00 m e pelo maior número de vitórias no triplo, conseguiu ganhar mais uma prova, no Meeting de Bergen, na Noruega - 17,58 m contra 17,31 m do brasileiro, que ficou com a medalha de prata. Nesta temporada, Olsson tem como melhor salto 17,61 m, mas sua melhor marca pessoal, estabelecida no Mundial de Paris/2003, supera a do brasileiro: o sueco chegou a 17,77 m, que lhe rendeu o título de campeão mundial. Carregar o status de um dos favoritos ao ouro da Olimpíada não incomoda Jadel, que antes de embarcar para a Europa explicou: "Estou treinando visando a uma medalha. Vou chegar lá e fazer o que sei, que é competir. Não me sinto pressionado. Mantenho a cabeça tranqüila. Fora da pista até tento esquecer que sou atleta. Não dá para pensar em Olimpíada as 24 horas." Curiosidade: para o saltador, que na seqüência do triplo em Atenas também disputará o salto em distância, nada melhor do que tarefas domésticas para afastar possíveis tensões. "Quando não estou treinando, chego em casa, ligo o som bem alto e arrumo a casa, limpo a cozinha. Costumo ouvir só músicas norte-americanas e prefiro hip hop", conta Jadel, de 23 anos, que faz sua própria comida. Quando está com preguiça, costuma pedir pizzas ou esfihas e, por isso, tem mais dificuldade para emagrecer - está com 103 quilos, mas quer chegar a Atenas com 101 para seus 2,02 m. A preparação para a Olimpíada será feita totalmente na Europa. Na terça-feira passada Jadel embarcou para a Holanda, onde vai morar nos próximos três meses. "É em uma cidadezinha de nome complicado, perto de Amsterdã. Quando não estou treinando fico andando pela rua e gravando o preço das coisas nas lojas", brinca. Sobre programação, "uma competição abre portas para outras", mas depois da Noruega, ainda pela Golden League em julho, deve saltar em Roma e Paris. A última prova antes de Atenas será em Zurique, na Suíça, em 6 de agosto.