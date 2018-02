Favoritismo não incomoda Jadel Gregório Em menos de um mês, Jadel Gregório virou esperança de medalha de ouro do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Afinal, ele conta com a melhor marca do ano (17,72 metros), conseguida no último Troféu Brasil. Ainda assim, terá que desbancar o sueco Christian Olsson, o grande favorito ao ouro olímpico no salto triplo e que vem derrotando Jadel nas últimas competições. Nesta temporada, Olsson tem como melhor salto 17,61 metros, mas sua melhor marca pessoal, estabelecida no Mundial de Paris/2003, supera a do brasileiro: o sueco chegou a 17,77 metros, o que lhe rendeu o título de campeão mundial. Carregar o status de um dos favoritos ao ouro da Olimpíada não incomoda Jadel. "Estou treinando visando a uma medalha. Vou chegar lá e fazer o que sei, que é competir. Não me sinto pressionado. Mantenho a cabeça tranqüila. Fora da pista até tento esquecer que sou atleta. Não dá para pensar em Olimpíada as 24 horas", explicou o brasileiro. Curiosidade: para o saltador, que na seqüência do triplo em Atenas também disputará o salto em distância, nada melhor do que tarefas domésticas para afastar possíveis tensões. "Quando não estou treinando, chego em casa, ligo o som bem alto e arrumo a casa, limpo a cozinha. Costumo ouvir só músicas norte-americanas e prefiro hip hop", revelou Jadel, de 23 anos, que faz sua própria comida. Quando está com preguiça, costuma pedir pizzas ou esfihas e, por isso, tem mais dificuldade para emagrecer - está com 103 quilos, mas quer chegar a Atenas com 101 para seus 2,02 metros. A preparação para a Olimpíada será feita totalmente na Europa - Jadel já está na Holanda, onde vai morar nos próximos três meses. "É em uma cidadezinha de nome complicado, perto de Amsterdã. Quando não estou treinando, fico andando pela rua e gravando o preço das coisas nas lojas", brincou. Sobre programação, "uma competição abre portas para outras", Jadel ainda deve saltar em Roma e Paris. A última prova antes de Atenas será em Zurique, na Suíça, em 6 de agosto.