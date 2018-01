Favorito, David Nalbandian é eliminado de Wimbledon O tenista argentino David Nalbandian, um dos favoritos ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, foi surpreendido nesta sexta-feira e eliminado na terceira rodada pelo espanhol Fernando Verdasco, por 3 sets a 0. Os dois primeiros sets foram bem disputados e só foram decididos no tie-break. Mais concentrado, Verdasco fechou ambos em 7/6 (11/9). No terceiro, Nalbandian cometeu muitos erros e acabou facilmente derrotado por 6/2. Com a vitória, o tenista espanhol garantiu vaga às oitavas-de-final. Em outra partida pela terceira rodada, o sérvio Novak Djokovic passou pelo russo Mikhail Youzhny por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3. Já o sueco Jonas Bjorkman venceu o italiano Daniele Bracciali por 3 a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/1. Ainda pela segunda rodada, o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis, sofreu para passar pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2, 7/6 (8/6), 6/7 (5/7) e 6/4.