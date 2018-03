Favorito, Phelps vence 200m borboleta O norte-americano Michael Phelps, de 18 anos, confirmou a condição de favorito e venceu os 200 metros, borboleta, nesta quarta-feira, em 1min54s35, nas provas de natação do Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona (ESP) ? no dia anterior, nas semifinais, havia estabelecido o novo recorde mundial para a distância. O japonês Takashi Yamamoto ficou com a medalha de prata (1min55s52) e o norte-americano Thomas Malchow, com a de bronze (1min55s66). Pouco depois, Phelps voltou à piscina do Palau Saint Jordi para o revezamento 4 x 200 m, livre, mas então o destaque ficou para Ian Thorpe, que ajudou a Austrália a levar o ouro. Thorpe fechou o revezamento e foi decisivo para a equipe australiana levar o ouro, com o tempo de 7min08s58. O ?Torpedo?, que já havia vencido os 200 e os 400 m, livre, soma agora três medalhas de ouro. Os EUA ficaram com a prata (7min10s26) no revezamento, seguidos pela Alemanha (7min14s02). Pelo Brasil, Rodrigo Castro, Gustavo Borges, Rafael Mósca e Carlos Jayme classificaram o revezamento 4 x 200 m, livre, para a Olimpíada de Atenas, em 2004, ao fecharem a prova em 7min25s33 ? a equipe ficou em nono lugar nas eliminatórias e não foi à final. Mas, segundo as novas regras da Federação Internacional de Natação, as 12 primeiras do Mundial garantem a vaga olímpica. A próxima equipe masculina do Brasil a tentar vaga na Olimpíada é a do revezamento 4 x 100 m, medley, domingo, último dia do Mundial, com Paulo Maurício Machado, Eduardo Fischer, Gabriel Mangabeira e Gustavo Borges. A equipe feminina de pólo aquático do Brasil perdeu por 4 a 3 para o Japão e encerrou a participação no Mundial de Barcelona na 12ª colocação.