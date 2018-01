Favorito, Roddick está fora das oitavas de Wimbledon Vice-campeão nas duas últimas edições do Aberto de Wimbledon, o tenista norte-americano Andy Roddick, um dos favoritos ao título deste ano, foi surpreendido neste sábado e derrotado pelo escocês Andy Murray na terceira rodada da competição por 3 sets a 0. O primeiro set entre os dois tenistas foi bem disputado e Murray conseguiu vencer no tie-break por 7/6 (7/4). Já no segundo set, o escocês conseguiu quebrar o saque do norte-americano e fez 6/4. O mesmo aconteceu no terceiro e novamente Murray saiu vencedor por 6/4. Outro favorito que acabou eliminado de Wimbledon foi o croata Ivan Ljubicic, cabeça número cinco da competição. Ele foi derrotado em um jogo disputadíssimo pelo tenista russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 4/6, 6/1, 7/6 (8/6) e 6/2. Ainda pela terceira rodada de Wimbledon, o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis da competição, venceu com tranqüilidade o tenista belga Olivier Rochus por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. Já o croata Mario Ancic, cabeça sete, passou pelo suíço Stanislas Wawrinka por 3 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7), 6/1 e 6/3. Num jogo bastante disputado, o espanhol David Ferrer derrotou o chileno Fernando Gonzalez por 3 a 2, com parciais de 4/6, 2/6, 6/2, 6/3 e 6/4. Por 3 a 1, o finlandês Jarkko Nieminen eliminou o alemão Philipp Kohlschreiber, parciais de 1/6, 6/2, 6/3 e 7/6 (7/4).