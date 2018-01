Favorito volta na Eldorado Brasílis O veleiro Galileo Open 60 retornou ao píer do Iate Clube do Espírito Santo após a largada da 6ª edição da Eldorado Brasílis. O barco favorito ao título da regata teve problemas com a vela mestra e só deve voltar à água rumo à Ilha de Trindade neste domingo. A embarcação do comandante Walter Antunes chegou da Bahia na madrugada de sábado rumo à Capital Capixaba. No caminho, Atunes contou que as talas (barras verticais de sustentação das velas) não agüentariam a viagem até a Ilha de Trindade. "O Galileu vai ficar em Vitória até no máximo domingo à tarde. O barco é o mais rápido da regata e deve ultrapassar os outros veleiros durante a prova". As talas devem chegar de São Paulo até a manhã de domingo. Walter Antunes já acha difícil quebrar o recorde da prova após o atraso. No ano passado, Eduardo Penido à bordo do OI Nockia Sorsa, fez o percurso em 174 horas. "O Galileo Open 60 estréia na Eldorado Brasilis e por isso vai passar por ajustes. O mais importante é sair com a vitória", afirmou Antunes. Quatro barcos seguem para a Ilha de trindade: Poesia, Kanaloa, Sarasan e Tangaroa I. Os ventos variaram de oito à doze nós durante a tarde deste sábado na capital capixaba.