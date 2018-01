Favoritos avançam às quartas-de-final em torneio holandês Três tenistas favoritos ao título do ATP de Amersfoort, na Holanda, venceram seus jogos nesta quarta-feira e avançaram às quartas-de-final do torneio. Cabeça-de-chave número 4, o chileno Nicolas Massu bateu o costarriquenho Juan Antonio Marín por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2) - e o espanhol Carlos Moya (quinto pré-classificado) derrotou o italiano Fabio Fognini também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/3. Outro que ganhou foi o espanhol Alberto Martín (cabeça-de-chave número 6), que eliminou o argentino Edgardo Massa por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. O único pré-classificado que perdeu foi o francês Paul-Henri Mathieu (2), derrotado pelo espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/2. Stuttgart Pela segunda rodada do ATP de Stuttgart, na Alemanha, a surpresa do dia foi a eliminação do argentino Gaston Gaudio (cabeça-de-chave número 1) para o compatriota Mariano Zabaleta, que venceu facilmente por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/0. Outros dois argentinos também avançaram às oitavas-de-final: Jose Acasuso (cabeça 5) bateu o italiano Andreas Seppi por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/2) -; e Juan Monaco ganhou do belga Kristof Vliegen por 6/3, 1/0 e abandono.