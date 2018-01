Favoritos avançam às semis na Austrália Dois tenistas cabeças-de-chave conseguiram, nesta sexta-feira, classificação às semifinais do ATP de Adelaide, na Austrália, que distribui 332 mil dólares em prêmios. Segundo pré-classificado, o eslovaco Dominik Hrbaty bateu o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Na seqüência, o checo Tomas Berdych (cabeça 6) derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber também por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Em outros jogos pelas quartas-de-final, o francês Florent Serra ganhou do finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/2 -, e o belga Xavier Malisse passou fácil pelo italiano Andreas Seppi por 2 a 0 (6/0 e 6/1).