Favoritos avançam no Masters Series de Indian Wells Não houve surpresas na rodada da noite de domigno do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Os principais favoritos ao título, tanto na chave masculina quanto na feminina, venceram seus jogos e avançaram no torneio. No masculino, destaque para o suíço Roger Federer, o número 1 do mundo. Contra o chileno Nicolas Massu, ele ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Seu próximo adversário será o belga Olivier Rochus. Número 2 do mundo, o espanhol Rafael Nadal derrotou o checo Jan Hernych por duplo 6/4. Já o terceiro cabeça-de-chave do torneio em Indian Wells, o norte-americano Andy Roddick ganhou do argentino Jose Acasuso por 7/6 (7/5) e 6/0. Cabeça-de-chave número 4, o argentino David Nalbandian eliminou o norte-americano Justin Gimelstob por duplo 6/4. Outro tenista da Argentina que venceu foi Gaston Gaudio, com 3/6, 6/3 e 6/4 sobre o francês Cyril Saulnier. Também entre os favoritos, o norte-americano Andre Agassi superou seu compatriota Paul Goldstein por 6/4, 4/6 e 6/2. Assim como ele, o croata Ivan Ljubicic derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 6/1 e 6/4 e o russo Nikolay Davydenko ganhou do britânico Andy Murray por 6/1, 3/6 e 6/3. Feminino - Entre as mulheres, a mesma coisa: as favoritas venceram na rodada em Indian Wells. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, a belga Justine Henin-Hardenne derrotou a búlgara Tsvetana Pironkova por duplo 6/2. Já a norte-americana Lindsay Davenport ganhou de sua compatriota Laura Granville por 6/4 e 6/0. A tenista russa Maria Sharapova, que é cabeça-de-chave número 3 do torneio, já garantiu sua vaga nas oitavas-de-final, após derrotar a norte-americana Lisa Raymond por 6/4 e 6/0. E sua adversária será a israelense Shahar Peer. Quem também está nas oitavas-de-final é a suíça Martina Hingis, que eliminou a austríaca Sybille Bammer por 6/0 e 6/3. E vai jogar agora justamente contra Davenport.