Favoritos avançam no Torneio de Tênis de Estocolmo O tenista checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número três, confirmou o seu favoritismo nesta segunda-feira ao derrotar o alemão Bjorn Phau por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na estréia do Torneio de Tênis de Estocolmo, competição que distribui cerca de US$ 850 mil em prêmios. Berdych, que precisou de quase uma hora para passar pelo alemão, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre o francês Nicolas Devilder e o sueco Andreas Vinciguerra. Em outro jogo, o espanhol David Ferrer, cabeça quatro, não teve problemas para derrotar o italiano Andreas Seppi, com parciais de 6/1 e 6/4. Também por 2 a 0, o belga Olivier Rochus, cabeça seis, eliminou o norte-americano Vincent Spadea, parciais de 6/3 e 6/4. Já o tailandês Paradorn Srichaphan precisou de três sets para derrotar o norte-americano Mardy Fish, parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/1. Em outro jogo, o sueco Robin Soderling derrotou o belga Christophe Rochus por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.