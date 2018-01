Favoritos avançam no Torneio de Tênis de New Haven Pela segunda rodada do ATP de New Haven, evento norte-americano que distribui cerca de US$ 700 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, o quarto Grand Slam do ano, o tenista russo Nikolay Davydenko, número sete do mundo, não encontrou problemas nesta terça-feira para superar o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Nas oitavas-de-final, Davydenko vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que passou pelo suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/4. Outro que se classificou foi o espanhol Fernando Verdasco, que derrotou o francês Julien Benneteau por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Já o argentino José Acasuso, cabeça-de-chave número seis, avançou depois que o francês Nicolas Mahut abandou o confronto no segundo set, quando o placar estava empatado por 3 a 3, por causa de uma lesão. Acasuso, que havia ganho o primeiro por 7/5, vai enfrentar nas oitavas o seu compatriota Juan Ignacio Chela, que não teve problemas pra derrotar o italiano Andreas Seppi por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2.