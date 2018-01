Favoritos avançam no Torneio de Tênis de Pequim Número quatro do mundo, o tenista russo Nikolay Davydenko estreou com vitória nesta quarta-feira no Torneio de Tênis de Pequim, evento que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios, ao derrotar o dinamarquês Kenneth Calsen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Davydenko precisou de 1h18 para passar pelo dinamarquês. Na próxima fase, o tenista russo, que é o cabeça-de-chave número dois, vai enfrentar o eslovaco Luka Gregorc. Já pelas oitavas-de-final, o cipriota Marco Baghdatis venceu o taiwanês Wang Yeu-Tzuoo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1h40 de duelo. Baghdatis vai enfrentar nas quartas o tailandês Dani Udomchoke, que garantiu vaga após o croata Ivo Karlovic se retirar no segundo set por causa de uma lesão. Udomchoke, que havia ganho o primeiro por 6/2, estava vencendo por 3/1. Outro favorito, o croata Mario Ancic garantiu vaga às quartas após derrotar o italiano Stefano Galvani por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em pouco mais de 1h40 de confronto. Ancic vai pegar o eslovaco Dominik Hrbaty, que passou pelo austríaco Alexander Peya por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 2/6 e 6/0.