Favoritos dominam eliminatórias dos 100m Três dos principais favoritos à medalha de ouro garantiram nesta quarta-feira uma vaga nas finais da prova dos 100m livre do Campeonato Mundial de Esportes Naúticos, que estão sendo realizados em Barcelona: o holandês Pieter van den Hoogenband, o russo Alexander Popov e o australiano Ian Thorpe marcaram os melhores tempos nas semifinais desta quarta. O holandês fechou a prova em 48s39. Popov veio logo em seguida com 48s51 e o australiano foi o terceiro com 48s71. Também passaram para a final, o americano Jason Lezak, o russo Andrei Kapralov, o sul-africano Ryk Neethling, o francês Frederick Bousquet e o iugoslavo Milorad Cavic. As finais serão realizadas nesta quinta. 4 x 200 - A equipe australiana confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro na prova de revezamento 4 x 200 ao marcar o tempo de 7min.08.58. A equipe dos Estados Unidos ficou com a prata (7:10.26) e a Alemanha foi o bronze (7:14.02). A equipe brasileira não foi à final, mas em compensação garantiu a classificação para as Olimpíadas de Atenas, em 2004. O time brasileiro, formado por Gustavo Borges, Rodrigo Castro, Rafael Mósca e Carlos Jayme, marcou o tempo de 7min25s33. BORBOLETA - O norte-americano Michael Phelps confirmou seu favoritismo e venceu os 200 m borboleta. O nadador, de apenas 18 anos, conquistou a medalha de ouro com o tempo de 1min54s35. O japonês Takashi Yamamoto ficou em segundo, com 1min55s52, seguido pelo norte-americano Thomas Malchow, com 1min55s56. 50m/Peito - O nadador inglês James Gibson é o novo campeão mundial dos 50 metros/peito, com um tempo de 27.56, destronando o atual campeão e recordista mundial, o ucraniano Oleg Lisogor (27.74), que ficou com a prata. A medalha de bronze foi para o húngaro Mihaly Flaskay, com 27.79 segundos. FEMININO - A nadadora bielo-russa Alena Popchanka ficou com a medalha de ouro na prova de 200m livre ao marcar o tempo de 1:58.32. Em segundo ficou a eslovaca Martina Moracova, com 1:58.44, e em terceiro a chinesa Yu Yang, com 1:58.54.